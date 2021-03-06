Elbistan Belediyesi tarımsal sulama kanallarını yaza hazırlıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsal mahallelerdeki tarımsal amaçlı açılmış sulama kanallarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası üretimin ve tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Amacımız, pandeminin üretime etkisini azaltmak." dedi.

Hububat ihtiyacının karşılanması için sonbaharda ekilen ürünlerin sulanmasının büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Başkan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerde sulama için açılan toprak kanalların temizliği için kapsamlı bir çalışma başlattık. Ova genelindeki arazilere daha verimli su ulaştırılması ve kayıpların önlenmesi amacıyla başlatılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları çiftçinin büyük bir sorununun ortadan kalkmasını sağlıyor. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, her gün 5 mahallede çalışma yapacak şekilde konuşlandırıldı."

Kanal temizliği çalışmalarında titizlikle hareket edildiğinin altı çizen Gürbüz, tarımın bu yönde desteklenmesi için yürütülen çalışmaların program çerçevesinde tüm kırsal mahallelerde kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk