Elbistan Belediyesi'nden hal ve pazarcı esnafına kira müjdesi
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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Gürbüz, Elbistan, Güncel

Elbistan Belediyesi'nden hal ve pazarcı esnafına kira müjdesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, korona virüs salgını kapsamında işleri aksayan hal esnafının kiralarında 3 ay süreliğine yüzde 50 indirim yapacaklarını, pazarcı esnaflarından da aynı süre kapsamında hiç kira almayacaklarını belirtti.

17.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:06
Elbistan Belediyesi'nden hal ve pazarcı esnafına kira müjdesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, korona virüs salgını kapsamında işleri aksayan hal esnafının kiralarında 3 ay süreliğine yüzde 50 indirim yapacaklarını, pazarcı esnaflarından da aynı süre kapsamında hiç kira almayacaklarını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sebze ve Meyve Hali'nde esnaflarla bir araya geldi. Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin'le birlikte birlikte hal ve pazarcı esnafıyla görüş alışverişinde bulunan Başkan Gürbüz, özelikle koronavirüs salgını bağlamındaki sorun ve şikayetleri dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına atıfta bulunan Başkan Gürbüz, 'Biz bize yeteriz Elbistan' diyerek toplumun tamamının dayanışma içerisine girmesi için güç birliği çağrısında bulundu.

Ziyarette ilk olarak değerlendirme yapan Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, "İlçemizdeki küçük esnafın desteklenmesi için 'Kiralar insin kepenkler inmesin' sloganıyla bir kampanya başlatmıştık. Bugün de Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'den bu kampanyamıza destek geldi. Esnafımız açısından önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Başkanımıza ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, pazarcı ve hal esnafının, bu süreçten en az zararla çıkması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

Başkan Gürbüz, "Bizim anlayışımızda öncelik insanımızdır. Bugün devletin elindeki bütün imkanları vatandaş için seferber ediyoruz. Bu yükün altından kimse tek başına kalkamaz. Hep beraber, komşumuza sahip çıkarak elimizdeki imkanı paylaşmamış gerekiyor. Elbistan, Elbistan'a yeter. Tüm marketlerimize, bu süreçte alışverişlerini Elbistan'dan yapmaları çağrısında bulunuyorum. Esnaflarımız da fiyatlarda ellerinden geldiğince yeni artışlar yapmamalı. Siz de fedakarlıkta bulunun, belediye de, marketlerimiz de fedakarlıkta bulunsun. Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanımız Kemal Bey, esnafların ayakta kalması için çok güzel bir çağrı yapmıştı. Çok yerinde bir çağrı. Biz de bu çerçevede hal esnafımızın kiralarının yüzde 50'sini 3 ay boyunca almayacağız. Pazar yerlerimizden de 3 ay hiç kira almayacağız. Ayrıca diğer belediyeye ait işyerlerinin kiraları ile ilgili de çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Devletin yerele sağladığı tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, "Burada insan sağlığı var. İnsanımız merkezimizde. Elbistan'daki bir vatandaşımızın burnu kanamasın istiyoruz. Seyyardaki malları ve bozulacak süt ürünlerini alarak vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bizim kaynaklarımız sonsuz değil. Devletimiz, hiçbir kesinti yapmadan belediyelere kaynak aktardı. Biz de oradan gelen kaynağı vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Bu anlamda her şeyi seferber ettik. Hepimiz fedakarlıkta bulunacağız ve bu süreci sağlıkla atlatacağız. 10 bin adet paket hazırlıyoruz. Dağıtabildiğimiz kadar sebze ve meyve de dağıtacağız. Biz hal esnafının ve pazarcılarımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu.

Pazarcı ve hal esnafı temsilcileri de, "Virüs dolayısıyla işlerimiz çok bozuldu. Aldığımız ürünlerin birçoğunu döküyoruz. Çok cüzi bir karla mal satıyoruz. Sayın Başkanımızın müjdesini verdiği kira desteği bu zorlu süreçte bizler için çok önemliydi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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