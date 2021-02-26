Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, esnafla buluştu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki esnaflarla bir araya geldi.

Gürbüz, belediye tarafından yerel esnafa destek olunması amacıyla faaliyete geçirilen "Online değil yerinde alışveriş" kampanyasının sahadaki işleyişiyle ilgili Dulkadiroğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Gürbüz, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa hükümet tarafından ciddi kolaylıklar sağlandığını, belediye olarak kendilerinin de ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Zor günlerde yerel esnafla omuz omuza verip kent ekonomisine nefes aldırmak istediklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Birçok esnafımız online satış yapamıyor ya da kurye hizmetlerini veremiyor. Bu durumdaki küçük esnafımızın desteklenmesi için yerinde ticarete yönlendirilmesi gerekiyor. Esnafımızın hayatta kalmasıyla ilgili tedbirler almak ve hayatı bir an önce normale dönüştürmek zorundayız. Şehrimizde vaka sayıları yok denecek kadar azalmış durumda. Hasta sayımız en son 3 olarak ifade edildi. Tedbiri elden bırakmadan salgının ticaret üzerindeki etkisini kaldırmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk