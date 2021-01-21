Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor
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Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor

21.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:40
Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan'da yüzde 80'ni AB hibe desteğiyle yapılan Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Biosfer ve havalandırma havuzlarının zemin beton dökümlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, 92 dönüm üzerine kurulu olan tesisin 18 milyon avro maliyetle yapıldığı aktarıldı.

Elbistan merkezinin evsel atık suyunun 22.567 metreküp gün kapasiteyle arıtacak tesisin kullanacağı enerjinin yüzde 60'nı kendisi üreteceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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