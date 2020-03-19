Elbistan'a şehit ateşi düştü SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

Albistan ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde oturan anne Selamet Taş'a acı haberi Elbistan Kaymakamı Özkan Demir verdi. Anne Taş, 4 çocuğunun en büyüğü olan Oğuzhan Taş'ın şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhyi Taş ise acı haberi çalışmak için gittiği Antalya'da aldı.Bekar olan Oğuzhan Taş'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: DHA