Elbisesi Kağıttan!

06.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:36

Kumaş değil, nota kağıtlarından oluşan özel bir elbise giyen Aydilge, geri dönüşüm ve çevresel duyarlılığa dikkat çekmeyi amaçladığını dile getirdi.''Bunca ekonomik ve çevresel sıkıntı varken, ünlülerin sürekli pahalı kıyafetlerini gözümüze sokması, birbirlerine aldıkları hediyelerle görgüsüzce hava atmaları gerçekten rahatsız edici oluyor. Oysa önemli olan ne giydiğimiz değil, kim olduğumuz'' diyen Aydilge, kıyafeti ile ilgi odağı oldu.

Çöpten Kıyafet Tasarladı!

Eşi Utku Barış Andaç'ın keman çalarken kullandığı nota kağıtlarını çöpe atmak yerine elbise haline getiren Aydilge, ''Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atmayı düşündüğüm ürünleri atmayıp, üstüne de sahne kıyafeti tasarlıyorum. Üzerimdeki bu kıyafetimi de modacı arkadaşım Hanse Altın ile beraber hazırladık. Bir geleceğimizin olmasını istiyorsak, geri dönüşümün önemini fark etmeliyiz'' açıklamasında bulundu. Kağıtlar, şişe kapakları, çöp poşetlerinden oluşankıyafetler hazırlamaya devam ettiğini dile getiren Aydilge, ''Amacım çevresel atıklara dikkat çekmek.Yeşilin günden güne azaldığı, hayvanların yaşam alanlarının daraldığı bir dünyada tek çaremizin geri dönüşüm olduğunu hatırlatmak.'' dedi.

Kaynak: Bültenler