Elbise kombinlenirken şal ve eşarp seçimi nasıl yapılır?

19.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:55

Elbise kombinlenirken şal ve eşarp seçimi, aksesuar seçimi ve elbise seçimini bir bütün olarak ele almalı ve kusursuz bütünlük sağlanmalıdır. Şal, eşarp ve elbisenin diğer kombin detayları ile uyumu yakalandığında kusursuz görünüme sahip olacaksınız. İşte elbise kombinlenirken şal ve eşarp seçiminin püf noktaları…

ELBİSE İLE ŞAL VE EŞARP UYUMU

Kombin oluşturmaya başlarken öncelikle eşarp ve elbise uyumuna dikkat etmelisiniz. Renk olarak dikkatli olmanız gereken bu konuda tarz olarak da dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer sade bir elbise tercihi yaptıysanız bu durumda tivil eşarp ya da sade bir şal tercihi yapmanız yerinde olacaktır.

Mevsim geçişlerinde değişen elbise tercihleriniz, eşarp tercihine de yansımalı; kıyafete ve mevsime uygun eşarp tercihi yapmalısınız. Düz renk bir trençkot tercihi yapacaksanız bu tercihinizi geometrik desenli bir eşarpla tamamlayarak şık bir kombin oluşturabilirsiniz.

SATEN EŞARP TERCİHİ NASIL OLMALI?

Günlük hayat için faza iddialı olan saten eşarp daha çok özel günlerde tercih ettiğiniz elbise kombinlerinin tamamlayıcı unsuru olarak kullanılmaktadır. Saten eşarp tercihini özel günlerde kullanmak üzere değerlendirmeli; günlük giyimde klasik eşarp ya da koton eşarp gibi tercihlere yönelmelisiniz.

EŞARP KULLANIMINDA RENK UYUMU NASIL OLMALI?

Tesettür giyim kombinlerinde en önemli öğelerinden olan eşarp doğru renk seçimi ile şık bir detaya dönüşebilir. Renk uyumunda dengeyi sağlamalısınız. Örneğin elbise canlı renklerden oluşuyorsa eşarp daha sade tonlarda olmalı. Bunun tersi olduğunda da eşarbı biraz daha canlı renklerde seçebilirsiniz. Bu şekilde zıtlıklardan faydalanarak görsel dengeyi sağlamalısınız.

SON DÖNEMİN TREND EŞARP VE ŞAL RENKLERİ NELERDİR?

Tesettür giyim trendlerinde kendisine önemli bir yer bulan eşarp ve şallar renkleriyle son dönemde büyük bir değişime uğradı. Sonbahar ve kış döneminde kabuk değiştiren eşarplar daha çok gri, füme, siyah ve lacivert gibi renklerle karşımıza çıkıyor.