Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
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Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler

Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de internet sitelerinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği yapan sitelerin kargo hareketlerini takip eden polis, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 25 adrese operasyon düzenledi.

Balıkesir'de internet sitelerinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği yapan sitelerin kargo hareketlerini takip eden polis, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 25 adrese operasyon düzenledi. Bir evde yatak odasındaki elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler ise polis ekiplerini şaşırttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda iki internet sitesinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği adı altında büyük bir çoğunluğu kapalı alan yetiştiriciliğine hitap eden bitki yetiştirme düzenekleri, aparatları, gübreleri, gizli saklama materyalleri gibi çeşitli ürünlerin belli kategoriler altında satışının yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, internet sitelerinin kargo hareketleri incelediğinde daha önceden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma suçlarından işlem yapılan şahısların bu sitelerden alışveriş yaptığını belirledi. İl merkezinde 4, Edremit'te 10, Bandırma'da 2, Gönen'de 1, Ayvalık'ta 4 ve Marmara ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 22 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 25 adreste yapılan aramalarda 78 kök kenevir, 254 gram esrar, bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ve kenevir yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise yatak odasındaki elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler polis ekiplerini de şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler
Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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