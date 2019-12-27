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Elbise askıları ithalatında gözetim uygulanacak

Elbise askılarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

27.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:26
Elbise askıları ithalatında gözetim uygulanacak

Elbise askılarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elbise askılarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.

Bu kapsamda, adet başına birim gümrük kıymeti söz konusu eşya için 2 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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