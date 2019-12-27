Elbise askıları ithalatında gözetim uygulanacak
Elbise askılarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Elbise askılarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elbise askılarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.
Bu kapsamda, adet başına birim gümrük kıymeti söz konusu eşya için 2 dolar olarak belirlendi.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.