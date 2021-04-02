Eminevim ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyon TL'lik teslimat yaptı
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Eminevim ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyon TL'lik teslimat yaptı

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Eminevim ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyon TL'lik teslimat yaptı

Eminevim yılın ilk 3 ayında toplam 6 bin 724 teslimat yaparken, bununla ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Eminevim yılın ilk 3 ayında toplam 6 bin 724 teslimat yaparken, bununla ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Eminevim, yılın ilk çeyreğine ilişkin teslimat bilançolarını açıkladı.

Geride kalan üç aylık dönemde 6 bin 724 ev ve araç teslimatı yapan firma, mart ayında da 2 bin 628 teslimatla 30 yılın zirvesine çıktı.

Yılın ilk çeyreği kıyaslandığında geçen yıla göre bu yıl yüzde 16'lık teslimat artışı gösteren Eminevim, üç aylık sürede yaptığı teslimatlarla yine 30 yılın zirvesine ulaştı.

Yılın ilk 3 ayında şirketin ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bir ayda 2 bin 628 kişiye ev ve aracı teslim edildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, aylık yapılan teslimatlarda bir ilkin gerçekleştiği faizsiz Elbirliği Sistemi'nde martta, bugüne kadarki en yüksek aylık teslimat sayısına ulaşıldı.

Konut ve araç olarak gerçekleştirilen teslimatlarda Eminevim, bir ayda 2 bin 628 kişiye ev ve aracını teslim ederek bir ayda yapılan en yüksek teslimata imza attı.

Mart ayında Eminevim'in yaptığı teslimatlarda ise konut teslimatları öne çıktı. Bir ayda yapılan 2 bin 628 teslimatın 1.206'sı araç olurken 1.422'si konuttan oluştu.

Böylelikle faizsiz Elbirliği Sistemi'nde yapılan konut teslimatları 1.400 bandını geçerek ilk kez 1.422'ye ulaşmış oldu.

Eminevim ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyon TL'lik teslimat yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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