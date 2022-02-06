Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Reyhanlıspor'u 2-1 yendi.
ARALIK, IĞDIR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Reyhanlıspor'u 2-1 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Elbeylispor'un gölünü penaltıdan 24 dakikada Yiğit Yüksel, Reyhanlıspor'un golünü 38 dakikada Muhammet İbrahim kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Elbeylispor 69 dakikada Yiğit Yüksel'in attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşma Elbeylispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi. - KİLİS