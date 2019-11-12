Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

12.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:43

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli Elbeyli ilçesi İnönü Mahallesinde S.K. ve A.K isimli şahısların ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde, 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA