Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı

Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elbeyli-Oğuzeli Karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 2710 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Bu esnada arkadan gelen Ö.F.K. yönetimindeki 27 L 5020 plakalı otomobil arkadan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan iki kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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