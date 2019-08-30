Elbeyli ilçesinde 30 Ağustos kutlamaları

30.08.2019 13:51

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü Kilis'in Elbeyli ilçesinde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.



Elbeyli Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Teğmen Şura Kılınç, dair amir ve müdürleri katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapıldı. Daha sonra Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etmesinden etkinlik sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İHA