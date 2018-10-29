Elbeyli İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başladı.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti. Kaymakamı Kadir Duman ile Belediye Başkan Vekili Akıl Yavuz, Halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı okundu. Kaymakam Duman günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı, Kaymakam Duman'ın konuşmasının akabinde, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterilerinin sahnelenmesinin ardından kutlamalar kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi. - KİLİS