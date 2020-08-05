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Elbeyli Göleti, 1770 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Sivas'ta yapımı devam eden Elbeyli Göleti'nin tamamlandığında 1770 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

Elbeyli Göleti, 1770 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak
05.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:26

Sivas'ta yapımı devam eden Elbeyli Göleti'nin tamamlandığında 1770 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün Sivas'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Elbeyli Gölet'inin tamamlanması ile 1770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Çalışmaları devam eden gölet halkında da bilgi veren Yıldız, göletin temelden yüksekliğinin 17,50 metre olduğunu, 668 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktardı.

Elbeyli Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını vurgulayan Yıldız, "Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 929 bin 891 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ulaşım yolları imalatında yüzde 10, gövde kazı imalatında yüzde 90, dolusavak kazı imalatında yüzde 75 oranında gerçekleşme sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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