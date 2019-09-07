Elbeyli'den Şahin'e ziyaret

07.09.2019 11:02

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek beraberindeki heyet birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiler.



Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, İşadamı Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, İl Genel Meclis Üyeleri Cemil Tekbaş, Fettah Ekinci ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyarette ettiler. Başkan Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ilçe ile ilgili bilgi verdikten sonra destek istedi. - KİLİS

Kaynak: İHA