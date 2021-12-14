Elbeyli'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elbeyli'de uyuşturucu operasyonu

Elbeyli'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları operasyonda alüminyum folyolara sarılı halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

ELBEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları operasyonda alüminyum folyolara sarılı halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde S.K'ye ait ikametinde yapılan aramada 15 adet alüminyum folyaya saralı içerisinde metamfetamin uyuşturucu madde, iki adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 250 tabanca mermisi, 105 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 176 adet av tüfeği mermisi ele geçildi. S.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

Valilik 'Lütfen sesi açınız' notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok

Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok

 Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title