Elbeyli'de uyuşturucu operasyonu
Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları operasyonda alüminyum folyolara sarılı halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
ELBEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları operasyonda alüminyum folyolara sarılı halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde S.K'ye ait ikametinde yapılan aramada 15 adet alüminyum folyaya saralı içerisinde metamfetamin uyuşturucu madde, iki adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 250 tabanca mermisi, 105 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 176 adet av tüfeği mermisi ele geçildi. S.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS
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