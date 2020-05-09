Elbeyli'de denetimler sıklaştı

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Gaziantep'ten sokağa kısıtlaması nedeniyle ilçeye gelmek isteyenlere izin verilmediğini söyledi.

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Gaziantep'ten sokağa kısıtlaması nedeniyle ilçeye gelmek isteyenlere izin verilmediğini söyledi.

Kaymakam Duman, Korona virüs salgını süresince sosyal hareketliliği azaltılması gerektiğini ifade ederek, " Çok sayıda kişi özellikle Gaziantep'ten sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle seyahat izin belgesi olmadan ilçemize gelmeye çalışmaktadır. Lütfen duyarlı olalım ve bu süreçte bulunduğumuz yerden ayrılmayalım. Bu süreçte kolluk kuvvetlerimize yardımcı olalım, bugün 200 den fazla aracı geri gönderdik. Denetimlerimiz sürüyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA