Elbeyli'de 10 Bin 500 Suriyeliye İftar Yemeği

Kilis'in Elbeyli konteyner kentinde Göç İdaresi ile Türk Kızılay'ı tarafından 10 bin 500 Suriyeliye iftar yemeği verildi.

Elbeyli konteyner kentteki iftar yemeğine Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Uluslararası Koruma Daire Başkanı Harun Başıbüyük, Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazı, Göç İdaresi Kilis İl Müdürü Hasan Kahraman, Suriyeli şehit aileleri ile yetkililer katıldı. İftar yemekleri, konteyner kentte kalan Suriyelilere dağıtılırken, Suriyeli şehit aileleri ile birlikte iftar açıldı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kamplarda iftarlar düzenlediklerini ifade ederek, "Ramazan gecelerini değerlendirebilmek, burada evinden, yurdundan, bir şekilde zulümle kopup ülkemize gelmiş, geçici barınma merkezlerimizde yaşam savaşı veren Suriyeli kardeşlerimizle iftarlarda, sahurlarda bulup, onlara verdiğimiz hizmetin kalitesini ölçmek, eğer varsa onların mevcut durumdaki, sorunlarını sıkıntılarını, yerinde tespit edip, bir anlamda sohbet etmek, muhabbet etmek, durum tespiti yapmak için yollara düşmüş durumdayız. Dün ilkini Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçici barınma merkezinde gerçekleştirdik. Bugün Kilis'in Elbeyli geçici barınma merkezindeyiz, ramazan sonuna kadar geçici barınma merkezlerini ziyaret edip, buradaki kardeşlerimizi birlikte olacağız" dedi.

Türkiye'de 11 geçici barınma merkezinde Suriyelinin kaldığını ifade eden Ok, "Ben açıkçası devletimle şeref duyuyorum. Çünkü dünyada hiçbir ülkenin geliştiremeyeceği, geliştirmediği kapasiteyi gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Bir hizmeti veriyoruz. Suriyelilerin, barınma ihtiyaçlarını, en üst düzeyde karşılanması, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, yaşayan hayatın bütün dokularına uzanacak şekilde bir büyük hizmet, fedakarlık veriliyor. bu akşam ve bundan sonraki akşamlarda da Türkiye'nin nerede bir, mağdur ve mazlum varsa orada olmayı bir anlamda, vazife edinmiş, ülkemizin medeni iftiharı, şeref meselesi Kızılay'ımızın bizleri bir araya getirmesi ile birlikte iftar programı gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu - KİLİS

Kaynak: İHA