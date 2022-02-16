Elbeyli Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Elbeyli Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Elbeyli Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

ELBEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.

Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, su, Güncel, Haberler

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