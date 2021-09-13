Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak

Sivas'ta Elbeyli Barajı'nın tamamlanmasıyla 1790 dekar tarım arazisinin sulanarak ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Sivas'ta Elbeyli Barajı'nın tamamlanmasıyla 1790 dekar tarım arazisinin sulanarak ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapıları, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elbeyli Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Temelden yüksekliği 37,90 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin metreküp olan barajın tamamlanmasıyla 1790 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Böylece 2021 birim fiyatlarıyla dekar başına 1343 lira gelir artışıyla 159 kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon120 bin 950 lira katkı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak

Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar Ertuğrul Gazi İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Bensu Soral Mehmet Erdem
Spor Burak Yılmaz Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'taki Elbeyli Barajı ekonomiye yıllık 2 milyon lira katkı sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:47:58. #1.17#