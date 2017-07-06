Elban, Sebze Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, şubat ayında kar nedeniyle çatısı çöken sebze pazarındaki esnafla bir araya geldi.



Elban, Vali Yardımcısı Ejder Demir ile şubat ayında kar nedeniyle çatısı çöken sebze pazarını ziyaret etti.



Pazarda incelemelerde bulunan Elban, pazar esnafının sorun ve beklentilerini dinledi.



Elban, burada yaptığı açıklamada, pazarın çöken tarafının ya da tamamının yapımı için bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.



Pazar için esnafla ortak karar alacaklarını belirten Elban, şunları kaydetti:



"Burada çalışacak ve ticaret yapacak olanlar sizlersiniz. Sizi dinleyeceğiz ona göre bir proje geliştireceğiz. Burada kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor. Sadece bu günü değil gelecekte de ihtiyacımızı karşılayacak uzun soluklu işler yapmamız gerekiyor. Tabi bunu yaparken de bütçemizi göz önünde bulunduracağız."