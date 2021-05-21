Elban: "Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek"
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Elban: "Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek"

Elban: 'Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte karpuz hasadının başlamasıyla birlikte kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyeceğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte karpuz hasadının başlamasıyla birlikte kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyeceğini söyledi.

Karataş'ta karpuz hasadının başlamasıyla birlikte Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve Karataşlı çiftçiler, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Yapılan hasatlar hakkında bilgi alan Vali Elban, Adana'nın simgesi haline gelen karpuzun verimliliğini arttıracak hususlar hakkında konuklarıyla sohbet etti.

2020 yılında Türkiye üretimi yaklaşık 3.45 milyon ton olan karpuzun Adana üretiminin 789.889 ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Vali Elban, "İlimiz, Türkiye karpuz üretiminde yüzde 22,6 ile 1. sıradadır. Bu yıl ise ilimizde toplam 110 bin dönüm alandan 745 bin ton karpuz üretimi beklenmektedir" dedi.

Adana'da karpuzun bu yıl ilk olarak Karataş ilçesi Bahçe ve Kapı mahallelerinde hasat edildiğini belirten Vali Elban, erken karpuz kırımını önlemek için önlemler alındığını hatırlattı.

Valilik tarafından kurulan il komisyonu tarafından hasat takiplerinin yapıldığını kaydeden Vali Elban, "Bunun yanında ilçelerimizde de kurulan komisyon her gün kontrol faaliyetleri gerçekleştirecek. Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek. Ayrıca üreticilerimize bununla ilgili de çeşitli eğitim faaliyetleri de düzenlenecek" diye konuştu.

Çalışan, üreten, ürettikleriyle tarımsal verimliliğe katkıda bulunan tüm çiftçilerin yanında olduklarını söyleyen Vali Elban, çiftçilere hayırlı ve bereketli hasatlar temenni etti. - ADANA

Elban: 'Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elban: "Kırıma uygun olmayan karpuzların hasadına izin verilmeyecek" - Haberler Ekonomi
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