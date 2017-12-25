Elaziz Belediyespor'dan İki Transfer

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, Elazığspor'dan iki genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.



Elazığspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen genç futbolcular Eren Çinkılınç ile Kadir Taşoğlu, sezon sonuna kadar Elaziz Belediyespor'a kiralandı. Elazığspor altyapısından yetişen 1997 doğumlu Kadir Taşoğlu ile 1998 doğumlu Eren Çinkılınç sezonun ikinci yarısında Elaziz Belediyespor'da forma giyecek. Her iki futbolcu da sezonun ilk yarısında lig maçlarında süre alamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmalarında forma giydi.



Transferlere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada;



"Profesyonel Futbol Takımımız, Elazığspor'dan sağ bek Eren Çinkılınç ve ön libero Kadir Taşoğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Her iki futbolcumuza da kulübümüze hoş geldiniz, kırmızı - lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ