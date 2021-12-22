Elazığspor yönetimi, Vali Toraman ile bir araya geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor başkanlığına ikinci kez seçilen Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Çayır, Vali Toraman'a kulübün son durumu ve transfer tahtasını açma hedefleri hakkında bilgiler verdi. Vali Toraman'ın ise, yönetim kuruluna her zaman Elazığspor'un yanında olacağını belirterek, elinden gelen tüm gayreti göstereceğini bildirdiği ifade edildi.

Ziyaret sonrası Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'a üstünde isminin yazılı olduğu 23 numaralı Elazığspor forması takdim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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