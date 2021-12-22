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Elazığspor yönetimi, Vali Toraman ile bir araya geldi

Elazığspor yönetimi, Vali Toraman ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor başkanlığına ikinci kez seçilen Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor başkanlığına ikinci kez seçilen Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Çayır, Vali Toraman'a kulübün son durumu ve transfer tahtasını açma hedefleri hakkında bilgiler verdi. Vali Toraman'ın ise, yönetim kuruluna her zaman Elazığspor'un yanında olacağını belirterek, elinden gelen tüm gayreti göstereceğini bildirdiği ifade edildi.

Ziyaret sonrası Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'a üstünde isminin yazılı olduğu 23 numaralı Elazığspor forması takdim edildi. - ELAZIĞ

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