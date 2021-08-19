Elazığspor'un Erzurum kampı başladı

Kısıtlı imkanlarla yeni sezona hazırlanan Elazığspor, sağlanan desteklerle 3. etap kampına Erzurum'da başladı.

Kısıtlı imkanlarla yeni sezona hazırlanan Elazığspor, sağlanan desteklerle 3. etap kampına Erzurum'da başladı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi yönetiminin belirlemesine rağmen transfer yasağını kaldıramadığı için altyapıdan alınan gençlerle yoluna devam eden Elazığspor'da, 3. etap kampı Erzurum'da başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katkılarıyla Erzurum'da kampa giren teknik heyet ve futbolcular günü iki antrenmanla tamamladı. Sabah topla dayanıklılık çalışan futbolcular, günün ikinci antrenmanında ise antrenörler Kenan Kamaç, Nafiz Orak ve Sacit Taşdemir gözetiminde teknik ve taktik çalışma yaptı. Bordo-Beyazlı ekip, 3. etap kamp çalışmaları kapsamında 20 Ağustos Cuma günü 24 Erzincanspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı