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Elazığspor tam kadro çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor tam kadro çalıştı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları refakatindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, dar alanda oyun ve taktik çalışma ile sona erdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıkları devam eden Yüksel Kayaalp ve Muhammet Çelik düz koşu yaptı. Cafer Tosun ile Feyzullah Şahin Güneş ise salonda çalıştı. - ELAZIĞ

Elazığspor tam kadro çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Elazığspor, Spor, Haberler

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