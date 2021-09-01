Elazığspor, sağlık kontrolünden geçti

Elazığspor teknik heyet ve futbolcuları, Elazığ Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Elazığspor teknik heyet ve futbolcuları, Elazığ Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Elazığspor'un teknik heyet ve oyuncuları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın girişimleriyle Elazığ Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrollerinin ücretsiz yapıldığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, hastane yöneticilerine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Kulübün içinde bulunduğu ve mücadele ettiği şartlarda 7'den 70'e herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Şehrimizin en önemli markası maalesef istediğimiz noktada değil. Elazığspor'umuzu çok daha iyi yerlerde görme arzusundayız. Bu çorbada bizim de bir tuzumuzun olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte Elazığspor'umuzun daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Elazığspor'umuzun sağlık kontrolünden geçmesinde desteğini esirgemeyen Mediline Hastanemiz Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök'e ve Kulüp Başkanımız Serkan Çayır'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sezonun Elazığspor'umuza hayırlı olmasını temenni ediyor, takımımıza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreç en kısa zamanda sona erer ve takımımız eski güzel günlerine döner. Bu konuda bizler hep takımımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı