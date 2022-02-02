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Elazığspor Osmaniyespor maç biletleri satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor Osmaniyespor maç biletleri satışa çıkıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında Osmaniyespor'u konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın biletleri yarın satışa sunuluyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında Osmaniyespor'u konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın biletleri yarın satışa sunuluyor.

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Osmaniyespor maçı biletlerini perşembe günü itibariyle satışa sunacak. Müsabakanın biletleri maç gününe kadar Elazığspor Store'da, maç günü ise hem Elazığspor Store hem de stadyum gişelerinden satılacak. Sezon başında 10 lira olarak belirlenen ve son Bursa Yıldırımspor maçında bilet fiyatını 1 liraya çeken yönetim kurulu, Osmaniyespor maçı için bilet fiyatını 20 lira olarak belirledi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Haber

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