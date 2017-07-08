Elazığspor Mehmet Altıparmak'a Emanet

Elazığspor'da uzun süren görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Uzun süren görüşmelerin akabinde son olarak Sait Karafırtınalar ile görüşen ve sonuç alamayan Bordo-Beyazlı yönetim, akşam saatlerinde masaya oturduğu Altıparmak ile her konuda mutabakat sağladı. Elazığspor anlaşmayı resmi web sitesi aracılığı ile, "Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor'umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak'a hoş geldin der, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu. - ELAZIĞ