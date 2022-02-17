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Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini 1 liradan satışa çıkardı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini 1 liradan satışa çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grubun 23. haftasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile önemli bir maça çıkacak olan Elazığspor'da yönetim kurulu, bu maçın biletlerini 1 lira olarak kamuoyuna duyurdu. Perşembe sabahı satışa çıkan biletlerin maç gününe kadar tamamen satılması bekleniyor. 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da Elazığ Doğukent Stadında oynanacak olan maçın biletleri maç gününe kadar Elazığspor store, maç günü ise hem stat gişeleri, hem de Elazığspor storeden temin edilebilecek.

Müsabakayı 3. doz aşısını olan veya 2. doz aşısının üstünden 180 gün geçmemiş taraftarlar takip edebilecek.

(Hüseyin Kabukçu-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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