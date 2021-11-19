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Elazığspor lider karşısında

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Elazığspor lider karşısında

TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında Elazığspor, lider Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak.

BATMAN (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında Elazığspor, lider Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında Batman Petrolspor'a konuk olacak. Zorlu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdüren ve cumartesi günü Batman'a gidecek olan bordo-beyazlılar, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bordo-beyazlılarda bu maç öncesi önemli eksikler var. Kaptan Yiğitcan Erdoğan ile Selim Enes Özeren cezaları nedeniyle kafileye dahil edilmeyecek. Muhammed Umut Akbulut, İzzet Topatar ile Fırat Ergün maça ceza sınırında çıkacak.

Elazığspor bu maç öncesi 12 puanla grubunda 15. sırada bulunurken, Batman Petrolspor 30 puanla zirvede yer alıyor. - ELAZIĞ

Elazığspor lider karşısında

Elazığspor lider karşısında

Elazığspor lider karşısında

Elazığspor lider karşısında

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