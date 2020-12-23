Elazığspor - Kırşehir Bld. maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elazığspor - Kırşehir Bld. maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, Elazığspor - Kırşehir Bld. maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elazığspor - Kırşehir Bld. maçı hangi kanalda? Canlı İzle!