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Elazığspor, Karaman yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor, Karaman yolcusu

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Karaman Belediyespor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladı.

KARAMAN (İHA) - Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Karaman Belediyespor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Karaman Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını yaptığı tek çalışmayla sonlandırdı. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp taktik çalışma ile sona erdi. Sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen yapılan antrenmana katılmadı. Yusuf Ensar Poyrazlı ise düz koşu yaptı.

Hazırlıkların Elazığ etabını tamamlayan bordo-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde otobüs ile Karaman'a geçecek. - ELAZIĞ

Elazığspor, Karaman yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor, Haberler

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