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Elazığspor Karaman Belediyespor maç biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor Karaman Belediyespor maç biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, Karaman Belediyespor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, maç biletleri Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

KARAMAN (İHA) - Elazığspor Kulübü, Karaman Belediyespor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, maç biletleri Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 5. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Karaman Belediyespor maçı biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında ligin ilk iki iç saha maçında olduğu gibi değişikliğe gidilmedi ve 10 liradan satışa sunuldu. 3 Ekim Pazar günü saat 15.00'da Doğukent Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Storeden satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumundan hem de Elazığspor Store'den satışa devam edilecek. - ELAZIĞ

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Haber: Elazığspor Karaman Belediyespor maç biletleri satışta - Haberler Spor
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