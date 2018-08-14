Elazığspor Joshua Kifoueti ile Anlaştı

Elazığspor orta saha oyuncusu Joshua Kifoueti ile anlaştı. Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Doxa Katokopias Kulübünden orta saha oyuncusu Joshua Kifoueti anlaşmaya vardığını açıkladı. Transfer komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Joshua Kifoueti ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Joshua Kifoueti'ye bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)