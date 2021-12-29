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Elazığspor, hazırlıklarını tamamladı

Elazığspor, hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elzığspor'da ara dönem hazırlıklarının ilk etabı, yapılan son çalışmayla tamamlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elzığspor'da ara dönem hazırlıklarının ilk etabı, yapılan son çalışmayla tamamlandı.

TFF 3. Lig'de ara dönem hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde yapan Elazığspor'da hazırlıklar tamamlandı. Ara dönem 1. etap kamp çalışmalarına 23 Aralık'ta kendi tesislerinde başlayan bordo-beyazlılar, son antrenmanını Elazığspor Tesisleri Üst Saha'da gerçekleştirdi ve aoreobik test yapıldı. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Yiğitcan Erdoğan ile kaleci Okan Aytekin katılmadı.

Elazığ'daki hazırlıklarını tamamlayan ve 3 günlük izne ayrılan bordo-beyazlıların, 2 Ocak Pazar günü Antalya'da toplanarak çalışmalarına burada devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığspor, hazırlıklarını tamamladı

Elazığspor, hazırlıklarını tamamladı

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