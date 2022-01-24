Elazığspor, halı sahada hazırlıklarını sürdürüyor

Şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Elazığspor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına şehirde faaliyet gösteren bir halı sahada devam ediyor.

ARTVİN (İHA) - Şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Elazığspor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına şehirde faaliyet gösteren bir halı sahada devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bir yandan transfer tahtasını açmaya çalışan, bir yandan da mevcut kadrosuyla mücadelesine devam eden Elazığspor, 20. haftada deplasmanda oynayacağı Artvin Hopaspor maçına şehirdeki halı sahalarda hazırlanıyor. Şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı antrenman sahasını kullanamayan bordo-beyazlı ekip, halı sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Isınma ve anaoerobik çalışma ile başlayan çalışma, dar alanda pas ve oyun ile sona erdi. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren, Gökhan Ekmen ve Cihan Canpolat katılmadı. - ELAZIĞ

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