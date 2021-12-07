Elazığspor galibiyeti unuttu

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı son 6 maçtan galibiyet alamadı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da galibiyet hasreti bir türlü sona ermiyor. Ligin 9. haftasında sahasında Kahta 02 Spor'u 1-0 yenen bordo-beyazlılar, o tarihten sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet alamadı. Nevşehir Belediyespor (1-0), F. Erbaaspor (3-0), Batman Petrolspor (3-0) ve Arnavutköy Belediyespor (2-0) gibi takımlara bu süreçte yenilen Elazığspor, Hendekspor ile 1-1, Belediye Kütahyaspor'la 2-2 berabere kalarak son 6 haftada 2 puan topladı.

Evinde Bursa Yıldırımspor ve deplasmanda oynayacağı Fatsa Belediyespor maçlarıyla ligin ilk yarısını tamamlayacak olan bordo-beyazlılar, 18 takımlı grupta 13 puanla 16. basamakta yer alıyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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