Elazığspor, Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, sahalarında 15 Eylül Cuma günü oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçını da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.



Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülaç, ligde son 3 haftada elde ettikleri galibiyetleri hatırlatarak futbolcularını tebrik etti.



Son olarak Denizlispor deplasmanında güzel bir oyun sergileyerek rakiplerini yendiklerini belirten Gülaç, şunları kaydetti:



"Taraftarlarımız, bu hafta oynayacağımız Balikesirspor Baltok maçında bizi yalnız bırakmasınlar. Her zamanki gibi onlara ihtiyacımız var. İnşallah Balıkesirspor Baltok karşısında alacağımız iyi bir sonuçla galibiyet serimizi 4 maça çıkaracağız. Bu 3 puanla önümüzü daha rahat görebiliriz. Şehrin de moral ve motivasyona ihtiyacı var. Şehir olarak fazla bir heyecan ve mutluluk yaşamıyoruz. Elazığspor haftalık keyfimiz, inşallah alacağımız galibiyetle yeni haftaya kent olarak mutlu gireriz."



Takımda sakat veya eksik oyuncu bulunmadığını aktaran Cengiz Gülaç, Balıkesirspor Baltok maçının biletlerinin de satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.



"4'te 4 yapacağımıza inanıyorum"



Bordo-beyazlı futbolcu Mertan Öztürk ise takım olarak güzel bir seri yakaladıklarını dile getirerek, bunu devam ettirmek istediklerini ifade etti.



Takımda moral ve motivasyonun son derece yerinde olduğunu anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Balıkesirspor Baltok maçında 4'te 4 yapacağımıza inanıyorum. Bunu gerçekleştirebilirsek şampiyonluk ya da ilk iki için çok büyük avantaj sağlayacağız." diye konuştu.