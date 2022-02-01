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Elazığspor, Elazığ Karakoçan FK'nın sahasında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor, Elazığ Karakoçan FK'nın sahasında çalıştı

Elazığspor, hafta sonu Osmaniyespor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, hafta sonu Osmaniyespor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 21. haftasında Osmaniyespor FK'yı konuk edecek olan Elazığspor'da, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığ Karakoçan FK tesisleri antrenman sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki çalışma koordinatif ısınma ile başlayıp anaerobik eşik çalışma ile son buldu. - ELAZIĞ

Elazığspor, Elazığ Karakoçan FK'nın sahasında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haber

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