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Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor, devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

ANTALYA (İHA) - Elazığspor, devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor, çift çalışma yapacak. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmanların ilki saat 09.00'da gerçekleştirildi. Günün ikinci çalışması ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Günün ilk çalışmasında adım frekansı, sürat çalışması ve taktik çalışma gerçekleştirdi. İkinci antrenmanda ise denge, pas ve taktik çalışmaya yer verilecek. - ELAZIĞ

Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

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