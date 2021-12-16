Elazığspor'dan tek mesai - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor'dan tek mesai

Elazığspor'dan tek mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor, Fatsa Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Elazığspor, Fatsa Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan Elazığspor, taktik çalışma ile çalışmayı sonlandırdı. Teknik Direktör Cafer Aydın ile yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlığı devam eden Yusuf Ensar Poyrazlı ve hasta olan Okan Aytekin ile İbrahim Akdaş katılmadı. Bordo-Beyazlılar, cumartesi günü Fatsa Belediyespor maçı için Ordu'ya gidecek. - ELAZIĞ

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

 TFF'de istifa depremi! Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı

TFF'de istifa depremi! Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title