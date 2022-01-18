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Elazığspor'dan tek çalışma

Elazığspor'dan tek çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında evinde oynayacağı Başkent Gözgözler Akademi FK maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında evinde oynayacağı Başkent Gözgözler Akademi FK maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK ile karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları tek antrenmanla devam etti. Antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp pas ve taktik çalışma ile sona erdi. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Selim Enes Özeren, Gökhan Ekmen ve Cihan Canpolat katılmadı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Haber

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