Elazığspor'dan Genel Kurul üyelerine aidat çağrısı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor'dan Genel Kurul üyelerine aidat çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor'dan Genel Kurul üyelerine aidat çağrısı

Elazığspor Kulübü, Genel Kurul üyelerine çağrıda bulunarak 30 Kasıma kadar yıllık aidatların yatırılmasını talep etti.

Elazığspor Kulübü, Genel Kurul üyelerine çağrıda bulunarak 30 Kasıma kadar yıllık aidatların yatırılmasını talep etti.

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'dan üyelerine aidat çağrısı geldi. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre genel kurul üyelerinin 30 Kasıma kadar üye aidatlarını yatırmaları istendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü Genel Kurul üyelerinin dernek tüzüğünün 9. maddesi gereği yıllık aidat ödemeleri 30 Kasım 2021 Salı günü çalışma saatine kadar Elazığspor Kulübü Derneğinin veznesine yatırmaları önemle rica olunur" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdullah Öcalan
Magazin Tarkan Seda Sayan Ebru Şallı Mustafa Keser
Spor Muslera Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığspor'dan Genel Kurul üyelerine aidat çağrısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:13:36. #1.17#