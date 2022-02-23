Elazığspor'dan adalet çağrısı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç seyircisiz oynama ve 35 bin 500 TL para cezasına çarptırılan Elazığspor, yazılı bir basın açıklaması yaparak 1954 Kelkit Belediyespor Kulübü'nün olayları kışkırttığını belirtti ve bundan sonraki süreçte adil hakemlerin maçlarını yönetmesini talep etti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, olaylı geçen 1954 Kelkit Belediyespor maçından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç seyircisiz oynama ve toplamda 35 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Verilen cezaların ağır olduğuna vurgu yapılan bir açıklama yayımlayan kulüp, 1954 Kelkit Belediyespor'un olayların başlamasında kışkırtıcı olduğunu ve bundan sonraki süreçte maçlarını yönetecek hakemlerden adil olmalarını talep etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "19 Şubat Cumartesi günü kendi saha ve seyircimiz önünde karşılaştığımız 1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı kulübümüz ağır cezalara çarptırılmıştır. Bilinmesini isteriz ki, 1967 yılında kurulan şanlı kulübümüz, bugüne kadar gerek müsabakalarımızı yöneten hakemleri, gerekse ilimize gelen misafir takımları hep baş üstünde taşımış, aziz şehrimizin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışmıştır. Maalesef geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Doğukent Stadyumunda ağırladığımız 1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında, maçın orta hakemi Burak Yücetağ ve yardımcılarının art niyetli ve taraflı yönetimlerinden dolayı asla tasvip etmeyeceğimiz olaylar yaşanmış, bunun neticesinde kulübümüz çok ağır cezalarla karşı karşıya bırakılmıştır. Yine maçtan önce yapacakları antrenmandan dolayı kulüp tesislerimizi sonuna kadar kendilerine açtığımız 1954 Kelkit Belediyespor takımının yedek futbolcuları ve teknik heyetlerindeki kişi ve kişiler, maçın başından sonuna kadar tribünlere oynayarak taraftarlarımızı kışkırtıp olayların bu noktalara gelmesinde tıpkı hakem triosu gibi başrol oynamışlardır. Bunun neticesinde kulübümüz; açıklanan kararlar doğrultusunda 3 maç kendi sahasında seyircisiz oynama, kalecimiz Hakan Canbazoğlu 3 resmi müsabakadan men, kulüp başkanımız Serkan Çayır 150 gün hak mahrumiyeti ve yöneticimiz Mehmet Demir 30 gün hak mahrumiyeti ile toplamda 35 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Ligin sonlarına doğru geldiğimiz bu dönemde bir daha yaşanmasını istemeyeceğimiz bu tür olayların son bulmasını, maçlarımızı yönetecek hakemlerin adil olup tarafsız bir şekilde maç yönetmelerini umuyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor