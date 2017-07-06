Elazığspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı.



Günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren bordo-beyazlı ekip, koşu ve teknik antrenman yaptı.



Antrenör Muammer Sürmeli, altyapı koordinatörü Mehmet Kaplan ve kaleci antrenörü Sacit Taşdemir yönetiminde yapılan çalışma, tam kadro gerçekleştirildi.



Aynı kamp merkezindeki akşam antrenmanında ise güç ve kondisyona yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.