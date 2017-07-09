Elazığspor'da Transfer Çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile prensipte anlaşmaya varırken, 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı.



Elazığspor Genel Koordinatörü Veysi Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Teknik Direktör Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Altınparmak'ın Elazığspor'un Süper Lig'e çıktığı 2001-2002 sezonunda takım kaptanı olarak görev yaptığını ve geçen sezon 2. Lig takımlarından Gümüşhanespor'un başında yer aldığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:



"Teknik Direktör Altıparmak ile yapılan görüşmelerin neticesinde 1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardık. Altıparmak kulübümüzün Erzurum kampına katıldı. Şu an takımın başında ve bugün itibarıyla ilk antrenmana çıktı. Hocamıza güveniyoruz. Görevinin kulüp adına hayırlı olmasını diliyorum."



4 oyuncu ile sözleşme imzalandı



Kadrodaki eksikleri gidermek için yaptıkları transfer çalışmalarının meyvesini almaya başladıklarını aktaran Şimşek, son olarak 4 önemli oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.



Şimşek, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Yunanistan ekibi Veria'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Jeffrey Sarpong, Manisaspor'dan stoper Erman Bulucu, Boluspor'dan kaleci Soner Şahin ile 2'şer yıllık, yine geçen sezon Boluspor'da görev yapan orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ile de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.





Lige eksiksiz bir kadroyla başlamak için teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Şimşek, "Kulüp olarak tek düşüncemiz Elazığspor'un hak ettiği yere gelmesini sağlamak. Bunun için elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyi transferleri gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Veysi Şimşek, Sivassporlu oyuncu Emre Öztürk ile de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.