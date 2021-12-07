Elazığspor'da takım otobüsü yeniden tasarlanıyor

Elazığspor A Takım otobüsü, yeniden tasarlanıyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da A takımın kullandığı otobüsün dış giydirmesi yenileniyor. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrası eskiyen giydirmeler, yenilenerek takım otobüsüne daha şık bir duruş sağlanacak. Yeni giydirmelerde bordo ve lacivert tonlarının fazlalığı dikkat çekti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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